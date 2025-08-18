Самолет немецкой авиакомпании загорелся сразу после взлета

После взлета с острова Корфу у самолета авиакомпании Condor вспыхнул двигатель

Самолет немецкой авиакомпании Condor, направлявшийся с греческого острова Корфу в Дюссельдорф, загорелся сразу после взлета. Об этом сообщает телеканал RTL.

На борту лайнера Boeing 757-300 находились 263 пассажира и восемь членов экипажа. Сразу же после взлета из аэропорта у самолета загорелся один из двигателей. Пилоты приняли решение совершить аварийную посадку в итальянском городе Бриндизи. Борт успешно приземлился в Италии.

По словам представителей авиакомпании, причиной пожара стало нарушение подачи воздуха к двигателю.

Многие из пассажиров вынуждены были провести ночь прямо в аэропорту Бриндизи, так как в отелях города не хватило свободных мест. Авиакомпания срочно направила в Италию самолет, на котором пассажиров должны доставить в Дюссельдорф.

10 августа сообщалось, что самолет Turkish Airlines, летевший из Газиантепа в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Анкаре после возгорания аккумулятора беспроводных наушников у одного из пассажиров.

Ранее в аэропорту Денвера загорелся самолет.