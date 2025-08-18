На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Самолет немецкой авиакомпании загорелся сразу после взлета

После взлета с острова Корфу у самолета авиакомпании Condor вспыхнул двигатель
true
true
close
Depositphotos

Самолет немецкой авиакомпании Condor, направлявшийся с греческого острова Корфу в Дюссельдорф, загорелся сразу после взлета. Об этом сообщает телеканал RTL.

На борту лайнера Boeing 757-300 находились 263 пассажира и восемь членов экипажа. Сразу же после взлета из аэропорта у самолета загорелся один из двигателей. Пилоты приняли решение совершить аварийную посадку в итальянском городе Бриндизи. Борт успешно приземлился в Италии.

По словам представителей авиакомпании, причиной пожара стало нарушение подачи воздуха к двигателю.

Многие из пассажиров вынуждены были провести ночь прямо в аэропорту Бриндизи, так как в отелях города не хватило свободных мест. Авиакомпания срочно направила в Италию самолет, на котором пассажиров должны доставить в Дюссельдорф.

10 августа сообщалось, что самолет Turkish Airlines, летевший из Газиантепа в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Анкаре после возгорания аккумулятора беспроводных наушников у одного из пассажиров.

Ранее в аэропорту Денвера загорелся самолет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами