Экономист объяснила, как осознанные траты влияют на уровень счастья

Свободные средства необязательно стремиться обязательно куда-то вложить – важной инвестицией является также финансирование собственного развития. Причем оно включает в себя осознанные траты как на расширение профессиональных навыков, так и на укрепление физического, психического здоровья. На эти цели стоит выделять не менее 5% дохода, рассказала RuNews24.ru экономист, собственник компании «Кредитор» Эльвира Глухова.

Экономист напомнила, что сегодня саморазвитие – это модно, в связи с чем на рынке существует огромное множество различных курсов, книг и мастер-классов. Однако важно воспринимать все это не просто как инструмент и промежуточный этап на пути к будущему успеху, а как источник радости, считает эксперт.

«Превратите это в цель – получайте удовольствие от процесса. Ищите себя и узнавайте новое. Обязательно найдется вещь, которая вам интересна. И если вы не откладываете всё на потом, а посвящаете себя ей прямо сейчас – вы уже в контакте с самим собой», — заявила Глухова.

Она подчеркнула важность внимания к психологическому развитию, напомнив, что в большинстве своем проблемы человека исходят из его внутренних комплексов. На обучение, по мнению экономиста, важно выделять порядка 5% от общего дохода.

Второй важной статьей осознанного расходования экономист назвала траты на хороший отдых, путешествия и праздники. Сюда можно отнести любой досуг, направленный на расслабление – к примеру, спа, прогулку по лесу, чтение и прочее, отметила она.

Не менее важно заботиться о здоровье – без этого никакие виды отдыха и никакие курсы не помогут человеку стать счастливым, подчеркнула Глухова. Она назвала уход за собой базовым уровнем в поиске счастья, отметив, что только так можно получить достаточно энергии на реализацию всех идей и желаний.

Кроме того, экономист посоветовала россиянам оставаться собой и ориентироваться на собственные потребности при планировании трат. Так, иногда можно позволить себе желанную крупную покупку, необычное хобби и прочее, пояснила она.

«Деньги должны работать на вас, а не вы – на них. Найдите свой баланс между планированием и тратами. Если вы знаете, что вам действительно нужно, и двигаетесь в своем направлении – вы будете счастливы», ― заключила специалист.

Исследователи ранее выяснили, что более 60% россиян стали осознаннее подходить к совершению покупок. Так, почти четверть (23,6%) сократили траты и теперь приобретают только самое необходимое, 22,7% опрошенных стали в целом тщательнее обдумывать покупки, 19,1% обращают внимание на кибербезопасность во время онлайн-шопинга онлайн. При этом за последние годы более половины россиян (53,9%) стали сторонниками осознанного потребления или задумываются о внедрении этого принципа в свою жизнь.

