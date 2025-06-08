Эксперт объяснил, почему россияне бесконечно покупают курсы-пустышки

Почему полученные знания не дают ощутимый результат, а онлайн-курсы часто остаются незавершенными, «Газете.Ru» рассказал Гарри Макровский, академический директор образовательной платформы «Нетология».

По словам эксперта, люди часто покупают курсы, чтобы удовлетворить эмоциональные потребности, но не всегда имеют осознанную цель и ресурс, чтобы превратить знания в действия. Например, обучение помогает справиться с тревогой и страхом неопределенности. В мире, где «нужно все успеть», учеба часто становится способом сказать себе: «я стараюсь».

«Это как медитация, — рассказывает эксперт. — Люди входят в учебный процесс, потому что он дает чувство контроля, безопасности и смысла, а не потому, что им действительно нужен навык».

Социальные сети также подогревают тревожность.

«Кажется, что все вокруг развиваются, учатся, осваивают новые профессии. Возникает страх отстать, потерять конкурентоспособность. И в этой гонке уже не важно, насколько курс действительно нужен — главное просто что-то делать», — говорит Макровский.

В результате курсы нередко остаются немонетизированными, поскольку изначальный импульс к обучению был продиктован не прагматической целью, а стремлением снизить внутреннюю тревожность и сохранить иллюзию движения вперед.

При этом эксперт подчеркивает: не каждое эмоциональное решение — ошибка.

«Вопрос в том, что считать «ненужным» обучением. Если человек пришел за профессиональными навыками, в процессе понял, что выбрал не тот путь, но приобрел уверенность, поддержку или вышел из тяжелого состояния — было ли это обучение бесполезным? Оно просто решило другую, возможно, неосознанную задачу. Поэтому если обучение закрывает конкретную потребность человека — оно имеет право на существование. Даже если не приводит к карьерному или финансовому росту», — объясняет эксперт.

Если же цель обучения — профессиональное развитие, важно различать желания, продиктованные эмоциями, и то, что действительно необходимо. Именно это помогает отличить продукт инфобизнеса от качественного образования. И здесь ключевую роль играет критическое мышление.

Хороший образовательный продукт не обещает чудес. Он предлагает структуру, практику, регулярную обратную связь. Его главный признак — четко сформулированные цели и задачи. Если курс обещает все и сразу — скорее всего, это не обучение, а упаковка мечты. Эксперт также советует перед покупкой задавать себе не только вопрос «что я получу?», но и «что я буду с этим делать дальше?». Это помогает отличить реальную ценность от иллюзии.

Еще одна распространенная проблема обучающихся — сложность с тем, чтобы пройти курс до конца. По мнению эксперта, одной из ключевых причин является банальная усталость. Когда обучение не встроено в повседневную жизнь и для него не хватает места, оно быстро становится «лишним делом на вечер».

«Образование — это работа. Никакая платформа не сможет ее сделать за человека. Но задача платформы — сделать эту работу возможной и понятной», — говорит эксперт Нетологии.

Чтобы повысить «доходимость» курсов, компании отказываются от длинных теоретических лекций и фокусируются на прикладных форматах: задачах, кейсах, мини-проектах. Студент сначала сталкивается с проблемой, а затем получает знания, которые помогут ее решить. Такой подход поддерживает мотивацию и дает ощущение прогресса. Стажировки, общение с экспертами и работодателями дают возможность «потрогать» профессию до трудоустройства.

Чтобы удержать вовлеченность, используются и методы геймификации: симуляции, деловые игры, системы достижений.

Особое внимание уделяется сопровождению. Живой контакт и обратная связь делают обучение не только продуктивным, но и осмысленным.

«У образовательных платформ за каждым пользователем нередко закреплена целая аналитическая модель, прогнозирующая его поведение и вовлеченность, — делится эксперт. — Если что-то идет не так, запускаются напоминания, предлагаются индивидуальные изменения расписания».

Не менее важен и честный маркетинг. Макровский уверен: «долгосрочное доверие нельзя выстроить на громких обещаниях. Реклама должна четко транслировать, какую потребность продукт «закроет». Это может быть не карьерный рост, а, например, чувство принадлежности к сообществу. Главное — не вводить в заблуждение».

Обучение может быть процессом, ведущим к цели, а может быть и просто процессом, в котором студенту хорошо и комфортно, то есть процессом, поддерживающим на пути жизни. Образование, как процесс, может быть прекрасно и полезно само по себе. Главное, чтобы обе стороны — обучающийся и платформа отдавали себе отчет и понимали существование этих двух парадигм обучения.

Ранее юрист объяснила, как вернуть деньги, если онлайн-курс оказался «пустышкой».