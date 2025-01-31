Россияне все осознаннее и осторожнее совершают покупки

Более 60% россиян стали осознаннее подходить к совершению покупок. Так, почти четверть (23,6%) сократили траты и теперь приобретают только самое необходимое, 22,7% опрошенных стали в целом тщательнее обдумывать покупки, 19,1% обращают внимание на кибербезопасность во время шопинга онлайн. Кроме того, 20,7% чаще покупают в рассрочку, около 16% начали запасаться впрок необходимыми товарами. Тех, кто, наоборот, стал покупать больше, чем год назад, оказалось 11,7%.

Это показало исследование Calltouch, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом за последние годы более половины россиян (53,9%) стали сторонниками осознанного потребления или задумываются о внедрении этого принципа в свою жизнь. Каждый пятый ушел от спонтанных покупок (20,4%), каждый десятый теперь отдает или продает, а не выбрасывает ненужные вещи (11,2%), 9,4% опрошенных используют по возможности товары повторно, 7,3% стараются покупать только то, что можно впоследствии отдать в переработку, а 5,3% начали делать вещи своими руками.

Какие источники информации опрошенные выбирают для поиска сведений о товарах перед их приобретением? Лидером среди источников информации о товарах перед покупкой в 2025 году остаются маркетплейсы — 46,1% респондентов выбирают товары, изучают отзывы и рейтинги на таких платформах. В тройку популярных каналов также вошли поисковые системы — 31,8% и специализированные интернет-магазины — 20,9%. Далее по популярности — сайты с отзывами (13%), Telegram-каналы (37,8%), видеообзоры и короткие видео, а также искусственный интеллект и чат-боты по интересам (5,8%).

Аналитика звонков показала, что по телефону в компании обращаются еще реже, чем год назад: пик телефонных запросов, в связи с закупками впрок, отмечен в марте 2022 года, а количество звонков на начало 2025 года осталось значительно ниже этих значений и не увеличивается два года спустя. При сравнении год к году (январь 2024 vs январь 2025) отмечается сокращение количества звонков на 17%.

«По итогам последнего полугодия 2024 года на сегодняшний день мы отмечаем рост стоимости привлечения клиентов: бюджеты кампаний увеличились в среднем на 10–15% по сравнению с 2024 годом. Это подтверждает, что привлекать покупателей все сложнее, особенно с учетом офлайна, где поток клиентов все так же трудно отследить. Для того, чтобы не терять клиентов, ретейлеры автоматизируют рекламу и клиентскую коммуникацию. Кроме того, технологии в целом уже стали неотъемлемой частью отношений продавца и покупателя», — комментирует Артур Саркисян, СЕО Calltouch.

Что касается использования других интернет-решений, то шопинг не обходится без использования современных технологий у 24,5% опрошенных, 42,3% предпочитают исключительно онлайн-покупки, каждый пятый покупает по рекомендациям в поиске. Почти столько же опрошенных (19,9%) используют возможности ИИ, AR и VR при выборе товаров: «примеряют» вещи в интерактивных примерочных, тестируют виртуальную косметику, подбирают предметы мебели и интерьера с помощью специальных сервисов, имитирующих пространство дома или квартиры.

По 8,6% голосов было отдано за варианты ответов «покупаю голосом с помощью умной колонки» и «пользуюсь чат-ботами для приобретения товаров». А вот 13,2% респондентов руководствуются преимущественно внешним видом вещи перед приобретением и не пользуются технологическими возможностями для более детального ее рассмотрения и тестирования.

Ранее российские студенты рассказали, сколько тратят в месяц.