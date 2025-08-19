На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о подорожании бензина

Экономист Кривко: литр бензина АИ-92 в России подорожает до 60,55 рубля в сентябре
Сергей Аверин/РИА Новости

Цены на бензин на российских заправках вырастут на 0,5–2,5% по сравнению с показателями конца июля. Литр АИ-92 будет стоить 60,55–72,10 рубля, АИ-95 — 61,00–78,50 рубля, спрогнозировала для «Газеты.Ru» доктор экономических наук, профессор Института международных экономических связей Людмила Кривко.

«В России наблюдается восходящая динамика потребительских цен на бензин, которая будет сохраняться до конца 2025 года, как минимум. В сентябре следует ожидать плавного роста розничных цен за литр АИ-92 и АИ-95 по ряду причин: сезонный и инфляционный компоненты, рост спроса на оптовом рынке нефтепродуктов, снижение объема задействованных производственных мощностей отечественных НПЗ, динамика валютного курса. Скачкообразный рост цен на бензин на розничном рынке не прогнозируется, да и государственные институты оказывают косвенное влияние на недопущение такой ситуации, прежде всего, за счет введения ограничительных мер на экспорт бензина», — отметила Кривко.

По данным MultiGo на 18 августа, литр АИ-92 на российских заправках стоит 57,88 рубля в среднем, АИ-95 — 64,96 рубля.

Согласно статистике Росстата, годовая инфляция в России в июле 2025 года снизилась до 8,79% с 9,40% на конец июня.

Ранее россиян предупредили о росте цен в сентябре.

