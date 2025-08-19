Россиянам рассказали, как безопасно обустроить зону мангала

Чтобы безопасно обустроить мангальную зону, россиянам нужно следовать пяти советам, в том числе учитывать терморазрыв. Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов. При возникновении непредвиденной ситуации пламя в мангальной зоне лучше не тушить песком, предупредил эксперт.

«Первый совет — учесть терморазрыв. Многие думают, что поставить мангал на бетон — уже гарантия безопасности. На практике раскаленные угли способны нагреть бетон до такой степени, что он начнет трескаться, а искры — разлетаться. Чтобы этого избежать, нужен терморазрыв: слой керамзита или огнеупорного кирпича между мангалом и поверхностью», — объяснил Соколов.

Второй совет — помнить об опасности ветра. Распространенная ошибка — хранение дров рядом с мангалом, пояснил эксперт. По привычке поленья кладут в метре от костра, чтобы было удобнее подкладывать. Однако стоит ветру подхватить искру, и сухие поленья могут вспыхнуть за секунды. Соколов посоветовал держать запас дров в металлическом ящике с плотной крышкой.

Помимо этого, существует опасное заблуждение: «Подует ветер — быстрее прогорит». Сильный порыв может не только раздуть пламя, но и разнести угли на несколько метров, подчеркнул Соколов. Минимальная мера предосторожности — ветрозащитная стенка, а в идеале — датчик ветра с сигнализацией, который предупредит, если огонь становится опасным, сказал эксперт.

«Направление ветра стоит учитывать и при размещении мангала: дым и искры не должны лететь в сторону дома или деревьев. Проверить это просто: поджечь дымовую шашку и посмотреть, куда идет поток. А если на участке сухая трава, в качестве дополнительной защиты подойдет металлическая сетка на земле — она не даст искрам упасть на траву и поджечь ее», — отметил Соколов.

Третий совет — разделение пространства мангальной зоны на участки. По словам эксперта, мангал должен стоять на негорючей поверхности (плита, гравий), а вокруг — свободная зона 1,5–2 метра, чтобы никто случайно не подошел слишком близко. Согласно нормам пожарной безопасности, мангал должен находиться не ближе 5 метров от дома и не менее 1–3 метров от забора или деревьев. Однако в некоторых регионах или садовых товариществах (СНТ) могут действовать свои дополнительные требования, уточнил эксперт. А если участок небольшой — выручит огнестойкий экран из базальтовой ваты и стального листа, добавил Соколов. Он отражает жар и не дает искрам долететь до построек.

Эксперт сказал, что при возникновении непредвиденной ситуации песок — не панацея. Он тушит только открытое пламя, а потушенные, на первый взгляд, угли могут сохранять температуру в 300°C довольно долго. Чтобы быть уверенным в безопасности, Соколов рекомендовал следовать четвертому совету — залить угли водой и перемешать.

В-пятых, чтобы дети и животные не подошли слишком близко к огню, Соколов рекомендовали выложить полосу из крупного гравия шириной 0,5 метра вокруг мангала — по нему неприятно ходить, это естественный барьер. По словам Соколова, полезны и датчики движения с сигналом, срабатывающие при приближении к опасной зоне. При этом для детей можно сделать «игрушечный» мангал из камней — он отвлечет их внимание от настоящего огня.

Соколов рассказал, что сегодня доступны технологии, которые делают отдых с мангалом безопаснее: например, термодатчики с Wi-Fi (например, X-Sense) — пришлют уведомление на телефон при критической температуре. Также стоит присмотреться к автоматической системе тушения — срабатывает, если жар становится опасным, заключил эксперт.

