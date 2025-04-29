Бренд-шеф поделился необычным рецептом шашлыка на кофе

Удивить гостей на майских праздниках можно необычным шашлыком на кофейном маринаде. Его рецептом в беседе с РИАМО поделился бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев. Кофе, по его словам, обязательно должен быть зерновым, а не растворимым, иначе задумка не удастся.

К слову, чтобы сосредоточиться на оригинальном маринаде и не стоять в очередях в последний момент, стоит обзавестись всеми необходимыми ингредиентами заранее. Особенно это касается продуктов длительного хранения, таких как кофе, специи и соусы. Такой совет в интервью газете «Известия» дала финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева.

«Я беру мясо — свиную шею, лук, чеснок, сок и цедру лимона или лайма. Из специй беру копченую паприку, кориандр, тмин, соль, перец, сахар, растительное масло. И сюда добавляю также чашку свежезаваренного кофе. По возможности — эспрессо», — рассказал Прокофьев.

Мясо следует оставить мариноваться на 3-4 часа, после чего можно жарить, добавил эксперт.

Согласно недавнему опросу, 86% россиян собираются на майские праздники отправиться на шашлыки. Выяснилось, что большая часть респондентов (68%) выбирают свинину. На втором месте с большим отрывом куриное мясо (17%), далее следуют баранина (8%) и говядина (6%).

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на шашлыках.