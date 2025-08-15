На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Совкомбанк опубликовал финансовые итоги работы за 6 месяцев 2025 года

Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие превысила 17 млрд рублей
Unsplash

Совкомбанк заработал 17,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО за первое полугодие 2025 года, сообщает пресс-служба банка.

В банке отметили, что такой прибыли удалось достичь благодаря нескольким факторам. В апреле банк разместил 1,8 млрд акций допэмиссии для оплаты 90% сделки по приобретению «Хоум банка». В мае банк получил субординированный депозит из ФНБ в размере 29,6 млрд руб. для финансирования строительства высокоскоростной магистрали «МоскваСанкт-Петербург», а в июне были утверждены дивиденды в размере 7,9 млрд рублей (0,35 рублей на акцию).

По отчетам банка, регулярная прибыль составила 17,1 млрд рублей, а акционерный капитал – 354 млрд рублей. В банке добавили, что благодаря росту резервов по необеспеченной рознице на фоне охлаждения экономики и регуляторных ограничений ЦБ РФ, сжатию чистой процентной маржи в условиях высоких ставок и повышению ставки налога на прибыль до 25% чистая прибыль на акцию (за вычетом 70 млн казначейских акций) составила 0,78 рублей.

Выручка от регулярной деятельности банка за 6 месяцев составила 461 млрд рублей, а комиссионный доход – 26,6 млрд рублей.

Корпоративный бизнес банка получил рекордную выручку 188 млрд рублей.

Как отметил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев, квартал сложился слабее ожиданий банка.

«Тем не менее, по мере снижения ставок розничный бизнес вернется к регулярной прибыли, а общий ROE — к привычным показателям. В третьем квартале ожидаем расширения чистой процентной маржи и стабилизации рисков в потребительском кредитовании», — сказал он.

Гусев добавил, что прогнозы банка на второе полугодие превышают результаты первого, но «итоговая прибыль может оказаться ниже результата 2024 года».

