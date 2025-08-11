На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Продажи российской дорожной техники резко обрушились

По итогам июля продажи дорожно-строительной техники (ДСТ) российского производства на внутреннем рынке рухнули на 62,9%, то есть почти в три раза, и составили 2,7 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

За последние шесть месяцев число продаж упало на 45,4%, до 21,1 миллиарда рублей. Из данных показателей следует, что к концу полугодия кризис усугубился.

Продажи иностранной ДСТ также падают, но заметно меньше — на 25-30%. В том числе их поддерживает укрепившийся рубль, говорится в материале.

Незадолго до этого Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщала, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за 7 месяцев 2025 года составили 670,5 тыс. штук, что на 25% меньше, чем за такой же период 2024 года.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Ранее в РФ в первом полугодии 2025 года снизились продажи водки.

