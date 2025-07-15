На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ в первом полугодии 2025 года снизились продажи водки

Росалкогольтабакконтроль: продажи водки в России упали на 5% за первое полугодие
true
true
true
close
Варвара Гертье/РИА Новости

Продажи водки в РФ за первое полугодие 2025 года снизились на 5%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Продажи коньяка в первом полугодии 2025 года сократились на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В целом, продажи алкоголя без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за шесть месяцев снизились на 12,9% и составили 97,34 млн декалитров. Продажи слабоалкогольной продукции упали на 89,1% и достигли 956,9 тысяч декалитров.

До этого глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов заявлял, что возрождение вытрезвителей в России помогло бы снизить нагрузку на медучреждения и усилить безопасность на улицах.

Он отметил, что в настоящее время пьяных людей доставляют в приемные отделения больниц, несмотря на то, что такой человек «нуждается скорее в тепле и определенном уходе, а не в медицинской помощи как таковой».

Ранее в России выступили против запрета продуктов и блюд с алкоголем в составе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами