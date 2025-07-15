В РФ в первом полугодии 2025 года снизились продажи водки

Росалкогольтабакконтроль: продажи водки в России упали на 5% за первое полугодие

Продажи водки в РФ за первое полугодие 2025 года снизились на 5%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Продажи коньяка в первом полугодии 2025 года сократились на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В целом, продажи алкоголя без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за шесть месяцев снизились на 12,9% и составили 97,34 млн декалитров. Продажи слабоалкогольной продукции упали на 89,1% и достигли 956,9 тысяч декалитров.

До этого глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов заявлял, что возрождение вытрезвителей в России помогло бы снизить нагрузку на медучреждения и усилить безопасность на улицах.

Он отметил, что в настоящее время пьяных людей доставляют в приемные отделения больниц, несмотря на то, что такой человек «нуждается скорее в тепле и определенном уходе, а не в медицинской помощи как таковой».

Ранее в России выступили против запрета продуктов и блюд с алкоголем в составе.