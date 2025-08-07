В России продажи новых автомобилей рухнули на 25%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за 7 месяцев 2025 года составили 670,5 тыс. штук, что на 25% меньше, чем за такой же период 2024 года, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

«За 7 месяцев 2025 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 670,5 тыс. автомобилей», — сообщает АЕБ.

Общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в июле 2025 года составили 123,8 тыс. штук.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина — снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

