В Сбере назвали развитие генеративного ИИ важным для бизнеса и госуправления

Генеративный ИИ становится самостоятельным участником рабочих процессов, что знаменует новую эру для бизнеса и государства. Cегодня активно развиваются первые агентные ИИ, способные планировать, выполнять анализ и принимать решения, что меняет логику управления и открывает новые горизонты для повышения эффективности бизнеса. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, ключевым этапом в развитии ИИ является переход от генерации ответов к выполнению реальных действий без участия человека. Именно вокруг таких автономных ИИ-агентов, подчеркнул он, сегодня выстраиваются новые бизнес-процессы.

По мнению Ведяхина, ИИ-агенты в будущем возьмут на себя широкий спектр рутинных и интеллектуально несложных задач, освободив время специалистов для более комплексной и творческой работы, что способствует повышению эффективности бизнеса.

Первый зампред Сбера уточнил, что технологии ИИ уже позитивно зарекомендовали себя в ряде сфер, в частности, позволили сократить операционные расходы в розничной торговле.

Первый зампред Сбера выделил то, что применение агентных ИИ особенно важно для госуправления.

«Мы уже видим, как подобные технологии не просто оптимизируют отдельные процессы, а перестраивают взаимодействие между государством и обществом», — заявил Ведяхин.

Он добавил несколько примеров использования ИИ-агента в госуправлении. В бюджетном процессе технология сопоставляет коды бюджетной классификации, которые обозначают статьи доходов и расходов казны, и привязанных к ним результатов. Мультиагентная система, как уточняется, позволяет снизить нагрузку на сотрудников Минфина, зарывая около двух третей рутинных задач.

Этот опыт, уверен Ведяхин, позволит масштабировать технологию. Он рассказал, что ИИ-агент будет адаптирован для работы с 19 новыми национальными проектами России и запущен в контуре АС «Электронный бюджет». К концу года также запланировано его расширение для идентификации бюджетных расходов. «Это даст значительный прирост в глубине проверки обоснованности запросов, мы ожидаем точность выдачи результатов более 80%», — резюмировал Первый зампред Сбера.