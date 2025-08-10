На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ОАЭ отреагировали на данные о массовом закрытии счетов российских компаний

ТАСС: ОАЭ опровергли массовое закрытие счетов компаний, связанных с Россией
Ahmed Jadallah/Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) придерживаются международных банковских стандартов в отношении держателей счетов, независимо от их национальности. Об этом сказал ТАСС представитель правительства страны.

«Финансовые учреждения страны работают независимо и вправе отклонять заявки, которые они считают связанными с высоким уровнем риска. Такие решения носят превентивный характер, основаны исключительно на оценке рисков и не направлены против какой-либо конкретной национальности», — сказал источник.

Он добавил, что в стране не было проверок и массового закрытия счетов каких-либо компаний, в том числе связанных с РФ.

До этого в российских СМИ появились данные о том, что в ОАЭ провели массовую проверку банков, чтобы определить масштабы их работы с предприятиями из РФ. Однако источники ТАСС эту информацию не подтвердили.

«Наши клиенты из России не сообщали о каких-либо изменениях в рутинных процессах, связанных с банковским обслуживанием», — заявил представитель консалтинговой компании из Дубая, сотрудничающей с российскими бизнесменами.

Источники обратили внимание на то, что банки ОАЭ уже давно ужесточили политику открытия и обслуживания корпоративных счетов для клиентов из РФ.

Ранее США начали охоту на зарубежные счета российских банков.

