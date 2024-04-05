США начали охоту на зарубежные счета российских банков

США начали отслеживать корреспондентские счета российских банков за границей и точечно предупреждать топ-менеджеров иностранных кредитных организаций о негативных последствиях сотрудничества с РФ, узнала газета «Ведомости».

Согласно источникам издания, подобные угрозы поступали в банки Турции, Китая, ОАЭ, Катара и стран СНГ. Действия американцев оказались успешными — в результате срок жизни новых корсчетов у российских банков за рубежом сократился в среднем до полугода.

Такие действия Штатов стали возможны после того, как в конце прошлого года Минфин США получил право вводить санкции против банков третьих стран за помощь России в обходе ограничений. Нарушителям грозит закрытие корсчетов в американских банках и заморозка активов на них.

На прошлой неделе сообщалось, что Россия столкнулась с проблемами по оплате товаров. Банки Китая, ОАЭ и Турции стали задерживать платежи за нефть.

Ранее стало известно, какие еще страны могут отказаться от обслуживания карт «Мир».