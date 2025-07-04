Сбер поучаствует в эксперименте по расчетам в криптовалюте

Сбербанк примет активное участие в проекте экспериментального правового режима (ЭПР) для проведения расчетов в криптовалюте, заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

«Считаем, что расчеты в криптовалюте имеют большой потенциал. Для того чтобы узнать, какое решение лучше всего подойдет для компании, в том числе о возможностях и условиях расчетов в рамках ЭПР, клиенты могут обратиться в банк за консультацией к своим клиентским менеджерам», — сказал Ведяхин.

Первый зампред правления Сбера отметил, что для участия в проекте могут быть установлены критерии, аналогичные требованиям для квалифицированных инвесторов на традиционных рынках.

Также в банке уточнили, что для физических лиц объем инвестиций в ценные бумаги и депозиты должен превышать 100 млн рублей, а годовой доход за предыдущий отчетный период — составлять не менее 50 млн рублей. Юридические лица должны иметь статус квалифицированного инвестора согласно действующему законодательству. Для финансовых организаций предусмотрены специальные регуляторные требования, устанавливаемые ЦБ РФ.

В Сбере считают, что ЦБ РФ и Минфин могут ввести дополнительные условия: документальное подтверждение доходов, прохождение тестирования на понимание рисков, лимиты на инвестиции, запрет на использование кредитных средств и прозрачная отчетность. При этом инвесторы смогут покупать только активы с прозрачной историей (BTC, ETH, регулируемые стейблкоины) через лицензированные платформы в рамках ЭПР.

Ожидается, что сделки будут осуществляться через платформы, соответствующие требованиям регулятора. Также в рамках экспериментального режима криптовалюту планируется разрешить использовать для международных расчетов при оплате экспорта и импорта.

«Мы видим у этого инструмента ряд преимуществ. К ним относятся скорость транзакций, надежность, низкая себестоимость и низкий риск отслеживания со стороны недружественных юрисдикций. Но пока масштабированию этого инструмента в ВЭД мешает отсутствие вторичной ликвидности и готовности со стороны иностранных контрагентов принимать российские ЦФА в качестве средства платежа», — сказал Ведяхин.

По его словам, российский бизнес проявляет интерес к ЦФА преимущественно как к инвестиционному инструменту, а не средству платежа.