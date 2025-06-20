В Сбере отметили активное развитие Альянса в сфере ИИ

Альянс в сфере ИИ активно развивается. Об этом сообщил первый заместитель председателя Сбера Александр Ведяхин в рамках ПМЭФ.

Он отметил, уже получено порядка 20 новых заявок и ожидается поступление новых.

«Поэтому ждем следующую конференцию Al Journey. Наш альянс будет активно расширяться», — рассказал Александр Ведяхин.

Также первый зампред Сбера отдельно выделил помощь искусственного интеллекта ученым. Модель по глубоким исследованиям он сравнил с научным сотрудником, который изучает все источники, проводит их сравнение, выявляет наиболее аргументированные, указывает плюсы и минусы, и после делает научные выводы.

Ведяхин подчеркнул, что большое количество времени у ученых уходит именно на поиск источников и теоретической базы. Сбер же, по его словам, делает это за несколько минут.

«Мы получили глубокое исследование по этим проблемным предложениям. Основная научная школа, аргументация, за и против и так далее. Это делает работу ученого в 10 раз быстрее, чем она была до этого», — сообщил Александр Ведяхин.