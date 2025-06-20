На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сбере отметили активное развитие Альянса в сфере ИИ

Александр Ведяхин: ИИ сделал работу ученых в 10 раз быстрее
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Альянс в сфере ИИ активно развивается. Об этом сообщил первый заместитель председателя Сбера Александр Ведяхин в рамках ПМЭФ.

Он отметил, уже получено порядка 20 новых заявок и ожидается поступление новых.

«Поэтому ждем следующую конференцию Al Journey. Наш альянс будет активно расширяться», — рассказал Александр Ведяхин.

Также первый зампред Сбера отдельно выделил помощь искусственного интеллекта ученым. Модель по глубоким исследованиям он сравнил с научным сотрудником, который изучает все источники, проводит их сравнение, выявляет наиболее аргументированные, указывает плюсы и минусы, и после делает научные выводы.

Ведяхин подчеркнул, что большое количество времени у ученых уходит именно на поиск источников и теоретической базы. Сбер же, по его словам, делает это за несколько минут.

«Мы получили глубокое исследование по этим проблемным предложениям. Основная научная школа, аргументация, за и против и так далее. Это делает работу ученого в 10 раз быстрее, чем она была до этого», — сообщил Александр Ведяхин.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами