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Бизнес
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В МТС Exolve представили новые сервисы для малого и среднего бизнеса

Бизнес любой правовой формы сможет подписать документы на платформе МТС Exolve
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Shutterstock

МТС Exolve представил новые коммуникационные сервисы для среднего и малого бизнеса, сообщается в пресс-службе компании.

В рамках конференции ЦИПР-2025 представители компании рассказали, что бизнес любой правовой формы теперь сможет самостоятельно подписывать договоры на платформе МТС Exolve, не обращаясь к штату IT-специалистов.

«Бесшовная» интеграция реализована совместно с порталом «Госуслуги» и системами электронного документооборота (ЭДО).

На платформе объединены виртуальные АТС, роботы и решения Telecom API, среди которых SMS-рассылки, авторизованные вызовы, HLR-запросы и другие сервисы.

Также бизнесу доступна транскрибация речи, синтез речи, распознавание автоответчиков и «Защита номера».

По словам генерального директора МТС Exolve Рамиля Биккужина, сервисы позволят бизнесу повысить эффективность коммуникаций с клиентами.

«МТС Exolve предоставляет сегодня максимально широкий спектр коммуникационных сервисов, позволяя взаимодействовать с пользователями по разным каналам из «одного окна», персонализировать услуги, улучшая клиентский опыт и более эффективно выстраивая диалог с клиентами», — сказал он.

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