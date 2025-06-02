В МТС Exolve представили новые сервисы для малого и среднего бизнеса

МТС Exolve представил новые коммуникационные сервисы для среднего и малого бизнеса, сообщается в пресс-службе компании.

В рамках конференции ЦИПР-2025 представители компании рассказали, что бизнес любой правовой формы теперь сможет самостоятельно подписывать договоры на платформе МТС Exolve, не обращаясь к штату IT-специалистов.

«Бесшовная» интеграция реализована совместно с порталом «Госуслуги» и системами электронного документооборота (ЭДО).

На платформе объединены виртуальные АТС, роботы и решения Telecom API, среди которых SMS-рассылки, авторизованные вызовы, HLR-запросы и другие сервисы.

Также бизнесу доступна транскрибация речи, синтез речи, распознавание автоответчиков и «Защита номера».

По словам генерального директора МТС Exolve Рамиля Биккужина, сервисы позволят бизнесу повысить эффективность коммуникаций с клиентами.

«МТС Exolve предоставляет сегодня максимально широкий спектр коммуникационных сервисов, позволяя взаимодействовать с пользователями по разным каналам из «одного окна», персонализировать услуги, улучшая клиентский опыт и более эффективно выстраивая диалог с клиентами», — сказал он.