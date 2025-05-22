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В «СберИнвестициях» составили портрет инвесторов

«СберИнвестиции»: 10% россиян инвестируют больше половины своей зарплаты
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«Газета.Ru»

Каждый десятый россиянин (10%) инвестирует в фондовый рынок больше половины своей зарплаты, следует из результатов опроса «СберИнвестиций».

По данным опроса, 33% инвесторов тратят от 10 до 25% своей зарплаты на покупку ценных бумаг, 28% — больше четверти, 26% вкладывают до 10% зарплаты, а 14% — менее 5%.

Опрос показал, что 33% инвесторов пополняют брокерский счет несколько раз в месяц, 45% — раз в месяц, 15% — раз в несколько месяцев, а 6% — 2 раза в год.

Говоря о наиболее удачных моментах для пополнения, 44% респондентов заявили, что ждут благоприятную ситуацию на рынке, а 33% инвестируют в день зарплаты, 17% — в течение недели после получения зарплаты, а 7% — в течение месяца.

Также в «СберИнвестициях» составили портрет инвесторов, которые вкладывают в фондовый рынок больше половины своей зарплаты. Чаще всего это мужчины 18-25 лет и 36-50 лет, проживающие в Центральном (48%), Приволжском (13%), Северо-Западном (11%) и Уральском (10%) федеральных округах. В 29% это сотрудники IT-сфер, 17% — промышленности, 14% работают в сфере финансов, по 8% — госуправления и транспорта.

Говоря о своих доходах, 11% из тех, кто пополняет брокерский счет на более чем половину зарплаты, считают свой уровень заработка «ниже среднего», а 6% — «низким». В случае увеличения доходов 89% инвесторов намерены увеличивать процент вложений.

Опрос проводился в Telegram-канале «СберИнвестиции» с 21 по 30 апреля 2025 года. Всего в нем приняли участие более 1000 респондентов.

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