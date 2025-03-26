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В России призвали остановить поток иностранных ноутбуков и смартфонов

Глава АНО ВТ Легостаева призвала ограничить ввоз иностранной электроники в РФ
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kenchiro168/Shutterstock/FOTODOM

Властям следует ограничить импорт иностранных ноутбуков, смартфонов и планшетов или сделать их дороже для потребителей, чем отечественная продукция, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы автономной некоммерческой организации «Вычислительная техника» (АНО ВТ) Светланы Легостаевой.

Как заявила Легостаева на совещании в Совфеде, таким образом следует повысить продажи отечественной техники. В том числе она предложила ввести утильсбор с производителей электроники по аналогии с тем, что действует для отечественного автопрома, или же напрямую субсидировать продажу российских устройств. Во втором случае речь идет о льготном кредитовании продавцов, что позволит им снижать стоимость продукции.

В АНО ВТ оценили, что из-за низких продаж российской электроники государство недополучает около 12 млрд рублей в год.

Накануне в пресс-службе ИТ-компании К2Тех сообщили, что подавляющее большинство предприятий РФ продолжают использовать зарубежные системы управления базами данных (СУБД), что представляет собой серьезные риски информационной безопасности.

Ранее россиянам назвали оптимальный срок замены ноутбука.

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