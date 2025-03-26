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В Госдуме раскрыли, кем заменят мобилизованных в случае ротации в зоне СВО

Депутат Колесник: в случае ротации мобилизованных заменит подготовленный резерв
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Сергей Бобылев/РИА Новости

В случае ротации ВС РФ в зоне специальной военной операции на замену действующим военнослужащим уйдет подготовленный резерв. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Он заверил, что потенциальная ротация не ухудшит боеспособность ВС России. Все решения, касающиеся боевых действий, принимаются только тогда, когда это позволяет ситуация, указал парламентарий.

«Война — дело счетное. Очень четко все просчитывается, эмоциональных решений нет. Сейчас высчитаны все риски. Резерв же не сидел и не пил чай, резерв готовился. Все подсчитали, постепенно его вводили в реальные боевые действия. Значит, сочли его подготовку достаточной», — сказал Колесник.

Накануне президент России Владимир Путин назвал «острым» вопрос ротации военнослужащих в зоне военной операции на Украине. По его словам, за время боевых действий многие мобилизованные стали профессиональными военными, но в вопросе ротации власти будут исходить из реалий на фронте. Подробнее о выступлении президента на Совете по культуре — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин указал на необходимость остановки мобилизации на Украине.

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