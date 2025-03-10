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Wildberries запустит сервис для отправки посылок

ТАСС: на Wildberries можно будет отправлять посылки между пунктами выдачи
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Depositphotos

Объединенная компания Wildberries и Russ с 10 марта запустит новый сервис WB Track, с помощью которого клиенты смогут отправлять посылки между пунктами выдачи заказов (ПВЗ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что на данный момент услуга доступна в пилотном режиме и позволяет отправлять посылки из 100 пунктов выдачи в столице РФ и регионах. В будущем Wildberries и Russ планируют расширить сервис на пункты по всей России.

В компании рассказали, что посредством WB Track покупатели смогут самостоятельно оформить отправку в ближайшем пункте выдачи. Для этого необходимо сообщить менеджеру адрес нужного ПВЗ, оценить стоимость вложения и указать информацию о получателе. Специалист озвучит стоимость и сроки ее доставки, отправит клиенту уведомление для проверки данных и подтверждения оплаты в его личный кабинет в приложении маркетплейса.

Сроки и стоимость доставки, сообщили в пресс-службе, зависят от направления и размеров отправления. Так, из Москвы в Санкт-Петербург товар доставят один день, а в Хабаровск — за восемь дней.

На сайте сервиса можно узнать, в каком ПВЗ можно оформить посылку.

Ранее Wildberries увеличила долю на рынке мебели в полтора раза.

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