Wildberries увеличила долю на рынке мебели в полтора раза

На Wildberries увеличилось число заказов на мебель на 60% в 2024 году

В 2024 году объем продаж мебели на Wildberries вырос на 80% в финансовых показателях и на 60% по числу заказов по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба маркетплейса.

При этом, с учетом данных прогноза рынка Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, доля маркетплейса на онлайн-рынке мебели возросла с 12% до 19%.

В компании считают, что увеличение популярности Wildberries как площадки для покупки мебели связано с расширением географии доставки крупногабаритных товаров. Также влияние оказали продавцы с моделью DBS (доставка силами продавца), которая позволила охватить более широкую территорию.

Как рассказал руководитель категории «Мебель» Wildberries и Russ Максим Колычев, при выборе канала покупки для потребителя играет роль не только наличие нужного предмета мебели и цены на нее, но и стоимость доставки.

«На Wildberries покупатель, заказывая даже крупногабаритные товары, например, диван, шкаф или кухонный гарнитур, не платит за доставку домой, прямо в квартиру», — уточнил он.

Еще одной причиной роста популярности площадки в компании назвали недавно запущенный инструмент просмотра 3D-моделей мебели в дополненной реальности, который позволяет оценить, как мебель вписывается в интерьер покупателя с помощью камеры смартфона.

Сооснователь мебельного бренда из Татарстана Ramina Gabitova Фаиль Габитов отметил, что пользователи стали приобретать на площадке не только отдельные предметы мебели, но и комплекты в едином дизайне.

Также отмечается, что в прошлом году ассортимент в категории увеличился на 219% — до более чем 2,2 млн товаров. При этом на 24% выросло число поставщиков, что обусловлено разворотом рынка в сторону онлайн-продаж.

«Продажи продолжают переходить из традиционных магазинов в маркетплейсы, поскольку все больше людей с различной географией получают доступ к качественным товарам», — сказал сооснователь и управляющий партнер компании IPROmebel, резидент Ассоциации Представителей Электронной Торговли Александр Зарубин.

По его словам, это приводит к увеличению объемов производства и снижению стоимости продукции.

«Конечно же, одна из ключевых причин заказов онлайн — так дешевле и удобнее», — согласился с ним Габитов.