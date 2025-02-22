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Россиянам объяснили, почему пенсия в марте будет меньше февральской

Ляшок: пенсия в марте будет меньше февральской из-за доплаты за два месяца сразу
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок рассказал агентству «Прайм», что в марте пенсия россиян будет меньше февральской из-за доплаты за инфляцию, которую многие получили в феврале.

По его словам, в феврале российские пенсионеры получили специальную доплату вместе с обычной ежемесячной пенсией.

Ляшок пояснил, что в феврале страховые пенсии были увеличены на 7,3% согласно прогнозируемому росту инфляции 2024 года. Но позже Росстат сообщил, что уровень инфляции оказался выше прогнозируемого, и индексацию пенсии увеличили до 9,5%.

«К февральским выплатам добавили компенсацию за недополученную часть пенсии в январе», — поделился эксперт.

До этого депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин говорил, что у россиян есть четыре способа накопить на пенсию при серой зарплате.

Ранее стало известно, сколько яиц можно купить на минимальную пенсию.

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