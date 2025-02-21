Россиянам назвали четыре способа накопить пенсию при серой зарплате

Депутат Никитин: с серой зарплатой можно накопить пенсию на вкладе и в золоте

У россиян есть четыре способа накопить на пенсию при серой зарплате, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

«Первый и самый очевидный из способов — вклад в банке. Можно откладывать комфортную сумму ежемесячно и получать дополнительный доход с процентов. Также средства можно хранить в золоте. Это высоколиквидный актив, который сохраняет свою ценность во времена экономической нестабильности. Третий вариант — добровольное пенсионное страхование. Его можно оформить как в Социальном фонде России, так и в негосударственных организациях. Вы перечисляете взносы на свой счет, из них формируется дополнительная выплата к страховой пенсии», — отметил Никитин.

Четвертый способ — действующая с начала 2024 года программа долгосрочных сбережений, где государство софинансирует ваши взносы. Например, вы платите по 3 тыс. рублей ежемесячно на протяжении 10 лет. Формируется инвестиционный доход со средств, и через 15 лет после заключения договора вы сможете либо единовременно снять порядка 1,7 млн рублей, либо оформить доплаты к пенсии.

Никитин призвал россиян перейти на официальный доход хотя бы частично и договориться с работодателем о максимально возможной официальной зарплате, даже если это небольшая часть. Таким способом вы увеличите трудовой стаж и пенсионные коэффициенты. Каждый балл важен, подчеркнул Никитин.

Он также рекомендовал усилить контроль за выплатой серых зарплат. По словам депутата, это лишает людей возможности получать достойную пенсию и социальные выплаты. Никитин призвал искоренить данную практику, а работодателей, которые ее используют, привлекать к ответственности.

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