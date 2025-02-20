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Стало известно, сколько яиц можно купить на минимальную пенсию

Депутат Никитин: на минимальную пенсию можно купить 68 десятков яиц в 2025 году
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Анатолий Никитин

Минимальная пенсия в 2025 году равна прожиточному минимуму и составляет в среднем 15,2 тыс. рублей по России. На минимальную пенсию за вычетом коммуналки можно купить 68 десятков яиц, или 19 кг огурцов, или 21 кг свинины в месяц, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

«Минимальную пенсию назначают, если человек не смог набрать необходимое количество пенсионных баллов и лет трудового стажа. На сегодняшний день среднее значение по стране для пенсионеров — 15,2 тыс. рублей. Оно разнится в зависимости от места жительства. Так, в Москве эта сумма достигает 17,9 тыс. рублей, Московской области — 16,6 тыс. рублей, Краснодарском крае — 14,5 тыс. рублей, а в Дагестане — 13,9 тыс. рублей. Сумма ежегодно рассчитывается, исходя из медианной заработной платы по региону», — отметил Никитин.

По его словам, после оплаты коммунальных услуг российский пенсионер сможет позволить себе лишь минимальный и простой набор продуктов.

«Остаток после платежей ЖКХ равен 68 десяткам яиц, или 19 кг огурцов, или 21 кг свинины. В 2020 году прожиточный минимум пенсионеров был равен 9,3 тыс. рублей, что за вычетом ЖКХ равнялось 95 десяткам яиц, или 41 кг огурцов, или 40 кг свинины», — сказал депутат.

По словам Никитина, для трудоспособного населения прожиточный минимум в 2025 году больше на 4 тыс. рублей больше, чем для пенсионеров. Депутат считает такую разницу необоснованной. По его словам, пенсионерам так же, как и работающим людям, нужно оплачивать счета, покупать одежду, лекарства, ходить в музей или театр, поздравлять родственников с важными праздниками. Минимальная пенсия должна быть пересмотрена с учетом всех расходов, чтобы обеспечить достойный уровень жизни для пожилых людей, заключил Никитин.

В январе 2025 года средняя пенсия россиян достигла 24 тыс. рублей.

Ранее был назван минимальный размер пенсии для самозанятых.

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