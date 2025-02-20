В AstraZeneca призвали уделять больше внимания нарушениям патентных прав

Компания «АксельФарм» создала серьезные угрозы для стабильной работы системы лекарственного обеспечения пациентов с онкозаболеваниями. Об этом, комментируя появление в обход патентной защиты на рынке в 2024 году дженерика оригинального препарата осимертиниб для лечения рака легкого, рассказали в AstraZeneca.

Отмечается, что компании принадлежит патент на оригинальный препарат. Он истекает только в 2032 году.

«За каждым инновационным препаратом стоят годы работы и колоссальные инвестиции. Лишь 1 из 15 тысяч молекул доходит до пациента, а ее путь занимает 10-15 лет и оценивается в среднем в 1,5 - 3 млрд. долларов США. Продолжить цикл создания инноваций призван патент на изобретение, который дает компании-разработчику исключительное право реализации продукта на определенный срок», — отметили в AstraZeneca.

Как подчеркнули в компании, во всем мире, включая Россию, права на интеллектуальную собственность защищены законом.

«Действия компании «АксельФарм», выпустившей дженерик осимертиниба на рынок за 8 лет до окончания патента AstraZeneca, вряд ли можно объяснить нуждами пациентов: оригинальный препарат производится AstraZeneca с 2020 года на собственном заводе в Калужской области, в объемах, полностью удовлетворяющих потребности российских онкобольных. Дефектуры не было и нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце прошлого года ФАС постановила, что «АксельФарм» производит и реализует дженерик осимертиниба в нарушение закона «О защите конкуренции», без согласия правообладателя и в ущерб другим компаниям, которые ждут окончания срока патентной защиты. При этом «АксельФарму» предписано уплатить незаконно полученные средства в размере более 566 млн рублей в доход государства.

Также отменена ряда региональных тендеров, нарушавших закон, негативно что повлияла на систему закупок и создала дополнительную административную нагрузку.

«Этот пример наглядно показал, что препараты, выпущенные на рынок в нарушение патентного права и закона, вредят всей налаженной работе системы здравоохранения. Срыв и затягивание тендеров на госзакупки — серьезная угроза для больных, нуждающихся в непрерывном лечении. Поэтому борьба с нарушениями законных интересов участников рынка и патентных прав должна стать одним из приоритетов государства в сфере здравоохранения», — подчеркнули в AstraZeneca.