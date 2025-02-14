Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦБ снова сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Центробанк РФ второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ 14 февраля — на первом в 2025 году заседании — второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21%. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Банк России объяснил свое решение тем, что инфляция остается высокой, но кредитная активность замедлилась.

«Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению. По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году. Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции. В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — следует из пресс-релиза ЦБ.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Решение ЦБ совпало с прогнозом финансового рынка. Шесть экономистов и аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», предсказали сохранение ключевой ставки в 21%. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин оценил вероятность такого решения в 68%, снижения — в 2%, повышения — в 30%. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев был уверен, что ЦБ 14 февраля будет выбирать между сохранением ключевой ставки в 21% и ее увеличением до 22-23%, но все же решит оставить ключевую ставку неизменной. Экономисты пояснили, что в аргументы в пользу сохранения ставки — замедление кредитования, вероятность замедления роста зарплат россиян, а также повышенные инфляция и инфляционные ожидания граждан и компаний.

В 2024 году ЦБ повышал ключевую ставку трижды, но на последнем заседании 20 декабря оставил ключевую ставку на уровне 21%. В 2023 году регулятор увеличивал ключевую ставку пять раз.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что делать вкладчикам после решения ЦБ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами