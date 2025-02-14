ЦБ снова сохранил ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ 14 февраля — на первом в 2025 году заседании — второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21%. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Банк России объяснил свое решение тем, что инфляция остается высокой, но кредитная активность замедлилась.

«Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению. По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году. Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции. В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — следует из пресс-релиза ЦБ.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Решение ЦБ совпало с прогнозом финансового рынка. Шесть экономистов и аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», предсказали сохранение ключевой ставки в 21%. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин оценил вероятность такого решения в 68%, снижения — в 2%, повышения — в 30%. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев был уверен, что ЦБ 14 февраля будет выбирать между сохранением ключевой ставки в 21% и ее увеличением до 22-23%, но все же решит оставить ключевую ставку неизменной. Экономисты пояснили, что в аргументы в пользу сохранения ставки — замедление кредитования, вероятность замедления роста зарплат россиян, а также повышенные инфляция и инфляционные ожидания граждан и компаний.

В 2024 году ЦБ повышал ключевую ставку трижды, но на последнем заседании 20 декабря оставил ключевую ставку на уровне 21%. В 2023 году регулятор увеличивал ключевую ставку пять раз.

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