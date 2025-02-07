ЦБ снова оставит ключевую ставку на уровне 21%. Почему надо открыть вклад сейчас

14 февраля ЦБ с большой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Такой прогноз «Газете.Ru» дали шесть опрошенных экономистов и аналитиков. Кредитование замедляется, спрос на труд россиян продолжает снижаться, что является основанием не повышать ключевую ставку. В то же время для ее снижения пока тоже нет причин — инфляция и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются высокими. Как решение ЦБ повлияет на курс рубля и что будет дальше с ключевой ставкой — в нашем материале.

ЦБ с вероятностью 68% сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых 14 февраля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Вероятность снижения ключевой ставки экономист оценил в 2%, а повышения — в 30%. Еще четыре экономиста и финансовых аналитика уверены, что регулятор снова возьмет паузу в изменении ключевой ставки. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев допустил, что Банк России на заседании будет выбирать между сохранением ключевой ставки 21% и ее повышением до 22-23%, как и на прошлом заседании 20 декабря 2024 года, но примет решение о сохранении ставки неизменной.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Почему ЦБ сохранит ставку

Эксперты назвали три фактора в пользу сохранения ключевой ставки в 21%, а не ее понижения или повышения:

— Замедление кредитования . По данным ЦБ, в декабре 2024 года корпоративное кредитование сократилось на 0,2%, а розничное — на 0,5%. Президент России Владимир Путин в середине января 2025 года говорил о том, что первом месяце года корпоративное кредитование складывается ниже целевых ориентиров. Это основание не повышать ключевую ставку на ближайшем заседании, считает Васильев.



— Вероятность замедления роста зарплат россиян . Доходы населения и заработные платы обычно публикуются с большим лагом, но данные hh.ru говорят о продолжении снижения спроса на труд, уточнил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. Следовательно, будет замедляться рост номинальных зарплат россиян. Федоров уверен, что для повышения ключевой ставки нет необходимости, учитывая наметившийся тренд на стабилизацию спроса на труд.

— Инфляция и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными . Это основание не понижать ключевую ставку на ближайшем заседании. Поэтому ЦБ, вероятно, сохранит жесткую риторику и укажет на необходимость длительного поддержания жестких денежно-кредитных условий. По оценке Васильева, сезонно скорректированная инфляция в январе составила около 13% после 14% в декабре и ноябре. То есть значимого замедления инфляции не происходит. Кроме того, инфляционные ожидания населения в январе выросли до 14% с 13,9% в декабре и обновили годовой максимум. А ценовые ожидания бизнеса в январе не изменились, оставшись вблизи максимума с апреля 2022 года.

Что будет с вкладами

Ставки по вкладам, вероятно, останутся на текущем уровне или немного снизятся в случае сохранения ключевой ставки неизменной. Васильев уверен, что после решения ЦБ ставки по вкладам продолжат медленное снижение в течение ближайших кварталов.

Балынин отметил, что не только это решение по ключевой ставке, но и сигнал от регулятора по будущим решениям повлияют на доходность вкладов — в первую очередь, на ставки по депозитам от одного года. Руководитель направления аналитического сервиса Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев уверен, что чем дольше ЦБ будет сохранять нейтральную риторику при объявлении своих решений по ключевой ставке, тем скорее будут снижаться ставки по долгосрочным банковским вкладам.

Тенденция уменьшения доходности депозитов уже началась. Средняя максимальная ставка топ-10 банков по вкладам во второй декаде января 2025 года сократилась с 21,72% годовых до 21,52%. Встречаются отдельные предложения вкладов по ставке до 25%, но это единичные случаи.

Учитывая вероятность снижения ставок по вкладам, стоит поспешить с открытием депозита. Финансовый аналиик BitRiver Владислав Антонов считает, что оптимальный срок для вклада сейчас — от шести до 12 месяцев . Аналитик пояснил, что такой срок депозита позволит зафиксировать текущие ставки и получить доходность, близкую к ключевой ставке.

«Сейчас ставки по депозитам находятся на своих максимальных уровнях в этом цикле. При официальной инфляции около 10,1% ставки по депозитам сейчас составляют 20-22% и выше. Инфляция будет постепенно снижаться до 8,1% к концу этого года. Есть возможность зафиксировать реальные положительные ставки на длительный срок», — заключил Васильев.

Что будет с кредитами

Ставки по ипотеке и потребительским кредитам, вероятно, останутся на текущем уровне или немного снизятся , если ключевая ставка не будет повышена или уменьшена. По данным ЦИАН, средняя ставка по ипотеке на новостройки сейчас составляет 28,97%, а по ипотеке на вторичное жилье — до 29,38%. По данным маркетплейса «Финуслуги», средние ставки по потребительским кредитам в ведущих российских банках — от 27% до 42%.

Васильев полагает, что после решения ЦБ ставки по ипотеке и потребкредитам будут медленно снижаться в течение ближайших кварталов — вслед за ставками по депозитам.

«В целом заемщикам стоит быть готовыми к тому, что этот период жесткой монетарной политики может оказаться длительным и растянуться на несколько лет. Поэтому стоит тщательно планировать свои финансовые возможности», — посоветовал Васильев.

Балынин уверен, что сейчас гражданам нецелесообразно брать кредиты из-за больших переплат.

«Лучше отложить такое решение, а при наличии первоначального взноса по ипотеке я бы рекомендовал разместить его на банковском вкладе или накопительном счете: такое решение позволит не только защитить средства от инфляции, но и приумножить их», — посоветовал экономист.

Что будет с курсом рубля

Решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21% не окажет значительного влияния на курс рубля, так как оно уже ожидается финансовым рынком.

«В феврале курс доллара составит 93-103 рубля, евро – 97-107 рублей, юаня – 12,5-13,7 рубля. Колебания курсов иностранных валют к рублю однозначно будут, но их не надо бояться, так как для финансового рынка это нормальная практика. Вкладываться в иностранную валюту сейчас, на мой взгляд, невыгодно. Считаю, что лучше оставаться в рублевой зоне: здесь в настоящее время созданы возможности двукратной защиты своих денежных средств от инфляции», — подчеркнул Балынин.

Васильев ожидает доллар по 96-103 рубля в феврале, евро — по 100-108 рублей, юань — по 13-14 рублей. Оптимальный курс доллара для россиян в текущей ситуации — в районе 105 рублей, уверен Антонов.

«По статистике предыдущих лет, февраль является наиболее благоприятным месяцем в году для рубля благодаря сезонно низкому спросу на валюту. В целом первый квартал — традиционно благоприятный для рубля из-за сезонности платежного баланса РФ. В страну поступает много валюты от экспорта благодаря высоким ценам на нефть и газ на фоне зимнего отопительного сезона. В то же время в начале года сезонно низкий спрос на валюту для закупки импорта, для зарубежных туристических поездок, для выплат по внешнему долгу», — отметил Васильев.

Он допустил, что в последующие месяцы рубль возобновит ослабление из-за сокращения предложения валюты экспорта и сезонного роста спроса на импорт. По оценке аналитика, в апреле-июне средний курс доллара составит 106 рублей, евро — 110 рублей, юаня — 14,4 рубля. А в ноябре-декабре Васильев ожидает, что доллар будет в среднем стоить 111 рублей, евро — 115 рублей, юань — 14,9 рубля.

Что будет с ключевой ставкой

После февральского заседания ЦБ будет принимать решение по ключевой ставке 21 марта. Большинство экспертов уверены, что регулятор станет держать ключевую ставку на уровне в 21% долго. Мнения о том, когда Банк России приступит к снижению ключевой ставки, разделились — прогнозы разнятся от апреля 2025 года до первого полугодия 2026 года.

По мнению Васильева, кредитование в ближайшие месяцы продолжит замедляться и уже носит устойчивый характер.

«В базовом сценарии мы ожидаем, что инфляция будет замедляться медленно, и поэтому ЦБ будет удерживать ключевую ставку на текущем уровне 21% весь 2025 год. С одной стороны, кредитование будет оставаться слабым, то есть ЦБ может больше не повышать ставку. С другой стороны, инфляция останется существенно выше целевого уровня ЦБ, поэтому ЦБ не будет снижать ставку», — пояснил Васильев.

Главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов согласен, что совокупность факторов складывается в пользу сохранения ключевой ставки на уровне 21% продолжительное время.

По словам Васильева, для снижения ключевой ставки необходимо устойчивое замедление инфляции, охлаждение кредитования, снижение жесткости рынка труда, отсутствие проинфляционных рисков со стороны бюджета или внешних условий (цены на нефть, санкции). Васильев уверен, что условия для снижения ключевой ставки сложатся в первой половине 2026 года .

Федоров ожидает, что ЦБ начнет снижать ключевую ставку в июне 2025 года.

«Консенсус-прогноз аналитиков считает неизбежным снижение ставки в текущем году, основной вопрос — когда и до какого уровня будет снижена ставка. В базовом варианте ожидаем снижение ключевой ставки в июне, но, возможно, цикл начнется раньше, в апреле, если замедление экономики будет быстрее, чем этого ожидает Банк России. Ключевая ставка к концу года может быть снижена до 16%. Ставки по кредитным продуктам будут снижаться вслед за ключевой ставкой с лагом два три месяца, так как в ближайшее время снижения ставки не ожидается, то и снижения ставок по кредитам не произойдет», — подытожил Федоров.