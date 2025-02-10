Больше трети россиян выступили за регистрацию продавцов на «Госуслугах»

Инициативу о регистрации продавцов, реализующих свои товары через маркетплейсы и сайты объявлений, на «Госуслугах» поддерживают больше трети россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного порталом SuperJob для РИА Новости.

По данным агентства, в настоящее время в РФ изучают возможность обязать владельцев торговых площадок вносить данные о пользователях на «Госуслуги». Соответствующая мера была включена в пакет поправок по борьбе с мошенниками, который разработало правительство страны. Сейчас он проходит процедуру согласования, уточняется в материале.

«Согласно результатам опроса, 39% респондентов поддерживают законопроект, ссылаясь на значительное увеличение случаев обмана в этой сфере», — рассказали аналитики.

При этом 35% участников исследования высказались против внесения данной поправки. Они выразили уверенность, что государство не должно вмешиваться в деятельность частного бизнеса. В противном случае так называемая торговля «из рук в руки» просто «уйдет в тень», считают граждане.

В свою очередь, 26% опрошенных не смогли занять конкретную позицию. Респонденты рассказали, что понимают цель инициативы, но опасаются ее негативных последствий. В частности, речь идет о возможных попытках злоумышленников использовать для регистрации чужие данные.

Ранее аналитики выяснили, сколько россиян покупают товары на маркетплейсах в кредит.