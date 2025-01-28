Альфа-Банк интегрировал китайскую модель искусственного интеллекта

Альфа-Банк внедрил в свои ИИ-продукты китайскую нейросеть DeepSeek R1, сообщается на сайте банка.

Как уточнили в Альфе, на текущий момент модель DeepSeek R1 по своим возможностям превосходит ChatGPT и Gemini и считается самой мощной в мире.

«В Альфа-Банке уже давно применяют разнообразные открытые генеративные модели ИИ, так что интеграция новинки в инфраструктуру банка будет органичной», — говорится в сообщении.

В банке уточнили, что Альфа использует генеративный ИИ для улучшения качества, безопасности и скорости выхода на рынок своих цифровых продуктов. При этом предполагается, что внедрение новой «рассуждающей» LLM поможет реализовывать передовые решения для клиентов более эффективно.

«LLM ускоряют обработку данных, усиливают аналитику, позволяют лучше персонализировать услуги, а также создавать ИИ-ассистентов нового поколения», — добавили в Альфе.

Напомним, DeepSeek R1 – это новейшая «рассуждающая» большая языковая модель от ИИ-лаборатории DeepSeek, расположенной в Китае. У нее полностью открытый исходный код, несколько версий под разные задачи, что позволяет адаптировать и доработать ее под свои цели.