Ozon начал предоставлять неожиданную услугу

Российский маркетплейс Ozon начал оказывать лизинговые услуги (то есть передавать товары в долгосрочную аренду), пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы онлайн-ретейлера.

Как уточняется, взять в лизинг можно автомобили всех сегментов (легковые, коммерческие и грузовые), в том числе — машины с пробегом. Лизинг автомобилей доступен как для партнеров маркетплейса, так и для любых других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подчеркнули в компании.

В лизинг можно взять автомобили сроком минимум на один год. Максимальный срок пользования машиной составляет пять лет. Компания на данный момент уже передала в лизинг более 250 автомобилей, добавили в пресс-службе.

В конце осени стало известно, что маркетплейс Ozon отменил возможность оплаты большинства товаров при получении, но такая опция сохранилась для категории fashion — обуви, одежды, аксессуаров и других товаров, которые нужно примерить.

Стало известно, какая одежда стала самым популярным товаром на распродаже в Ozon.