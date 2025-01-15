Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ozon начал предоставлять неожиданную услугу

Ozon начал предоставлять услуги по лизингу
close
Depositphotos

Российский маркетплейс Ozon начал оказывать лизинговые услуги (то есть передавать товары в долгосрочную аренду), пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы онлайн-ретейлера.

Как уточняется, взять в лизинг можно автомобили всех сегментов (легковые, коммерческие и грузовые), в том числе — машины с пробегом. Лизинг автомобилей доступен как для партнеров маркетплейса, так и для любых других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подчеркнули в компании.

В лизинг можно взять автомобили сроком минимум на один год. Максимальный срок пользования машиной составляет пять лет. Компания на данный момент уже передала в лизинг более 250 автомобилей, добавили в пресс-службе.

В конце осени стало известно, что маркетплейс Ozon отменил возможность оплаты большинства товаров при получении, но такая опция сохранилась для категории fashion — обуви, одежды, аксессуаров и других товаров, которые нужно примерить.

Стало известно, какая одежда стала самым популярным товаром на распродаже в Ozon.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами