Одежда стала самым популярным товаром на распродаже в Ozon

В пиковые дни распродажи на Ozon с 8 по 11 ноября россияне сделали рекордные 24,8 млн заказов, сообщает пресс-служба маркетплейса.

Всего за эти 4 дня на маркетплейсе заказали товаров на 54 млрд рублей (в 1,5 раза больше, чем в среднем за сопоставимый период осенью).

В Ozon отметили, что этой осенью самой популярной категорией на распродаже 11.11 стала одежда. Эта категория товаров не только установила рекорд по продажам, но и обошла остальные товары по темпу роста оборота. Продажи одежды увеличились более, чем в 2 раза в денежном выражении год к году.

Второй по популярности стала категория «Товары для дома», а третьей – «Товары для строительства и ремонта». Также в пятерку вошли товары для красоты и здоровья и автотовары.

В этом году покупки на распродаже 11.11 сделали в 1,4 раза больше жителей городов с населением менее 50 тыс., чем за аналогичный период в 2023 году. На маркетплейсах им доступен такой же ассортимент товаров, как и жителям мегаполисов. Продажи одежды и обуви в малых регионах на маркетплейсе выросли в 2,4 раза, что опережает динамику по стране.

Самый заметный рост спроса клиентов в регионах зафиксировали в Камчатском крае, Магаданской области, Ненецком автономном округе, Сахалинской области и республике Саха. Всего на жителей регионов пришлось 66% всех покупок в рублевом эквиваленте.

По данным Ozon, клиенты стали более осознанно планировать дорогие покупки в период распродаж. Так, 11 ноября на Ozon приобрели в 2 раза больше товаров стоимостью от 10 тыс. рублей, чем в среднем за день в октябре.

Самой дорогой покупкой на Ozon на распродаже 11.11 стал автомобиль Chery Tiggo 7 ProMax за 2,9 млн рублей. Всего за 4 дня россияне приобрели 36 автомобилей на Ozon, причем половину из них — в первый час.

Также в Ozon отметили, что 92% оборота в пиковые дни распродажи пришлось на продажи предпринимателей. В среднем 7 из 10 продавцов Ozon приняли участие в распродаже.

В регионах активнее других по сравнению с октябрем росли продажи продавцов Новгородской области, республики Ингушетия, Псковской области, Хабаровского края и республики Саха (не считая Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области).