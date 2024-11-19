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Альфа-Банк занял лидирующую позицию в рейтинге лучших работодателей России

Аналитики РБК оценили условия труда в Альфа-Банке

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк вошел в первую группу компаний-лидеров рейтинга лучших работодателей России, подготовленного РБК. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

В рейтинге участвовали 206 компаний. В зависимости от итоговых результатов независимые эксперты разделили их на четыре группы.

В этом году методология рейтинга включала более 30 показателей.

Аналитики РБК оценивали работодателей по условиям труда сотрудников и их удовлетворенности работой, эффективности бизнеса и инновационности развития, социальной ответственности, деловой репутации и мнению самих сотрудников.

По итогам оценки Альфа-Банк показал высокие показатели соответствия HR, социальным и управленческим стандартам.

HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов назвал получение звания лидера по версии РБК «большим респектом команде банка» и подтверждением того, что компания двигается в правильном направлении.

«Мы — современная Fintech-компания, в которой люди — не просто сотрудники, а партнеры, заинтересованные в результате. Мы внедряем гибкий график, приветствуем инициативу и нестандартные решения. И, конечно, мы вкладываемся в ребят еще со студенческой скамьи, чтобы они могли расти вместе с нами, используя наши возможности и реализуя свои яркие идеи», — отметил Исмагулов.

Ранее Альфа-Банк банк был признан одним из лучших работодателей по версии Forbes.

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