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Стало известно, на сколько вырастет ВВП России по итогам 2024 года

Вице-премьер Оверчук: Россия ожидает рост ВВП на 3,9 процента к концу 2024 года

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Россия ожидает рост ВВП на 3,9 процента в 2024 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает РИА Новости.

По его словам, на саммите АТЭС отмечалось, что по сравнению с другими регионами мира в страны — члены объединения чувствуют себя в экономике достаточно комфортно, так как темпы роста ВВП превышают среднемировой уровень.

По мнению вице-премьера, это является результатом комплекса применяемых политик в сфере финансов. Сред них Оверчук назвал развитие инфраструктуры, цифровизацию, построение экономики знаний и повышение уровня образования.

«Все эти меры в комплексе дают тот результат, который мы сегодня видим здесь, в странах региона», — сказал Оверчук.

14 ноября Госдума во втором чтении одобрила проект федерального бюджета РФ на 2025 год, а также плановые показатели на 2026-2027 годы. В документе сказано, что будет зафиксирован бюджетный дефицит, который увеличится с 0,5% от ВВП в 2025 году до 1,1% от ВВП к 2027 году.

Ранее Госдолг США впервые в истории превысил $36 трлн.

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