Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета

Госдума во втором чтении одобрила проект федерального бюджета РФ на 2025 год, а также плановые показатели на 2026–2027 годы. Третье чтение запланировано на 21 ноября, сообщает РИА Новости.

Согласно проекту, ожидаемые доходы бюджета на 2025 год составят 40,296 трлн рублей, а расходы — 41,469 трлн. В планах на 2026 год прогнозируется увеличение доходов до 41,841 трлн рублей, в 2027-м они вырастут до 43,154 трлн. Расходы увеличатся до 44,022 трлн и 45,915 трлн рублей соответственно.

Как следствие, будет зафиксирован бюджетный дефицит, который увеличится с 0,5% от ВВП в 2025 году до 1,1% от ВВП к 2027 году. Основными источниками его покрытия будут внутренние государственные заимствования.

В ходе второго чтения депутаты поддержали поправки, которые перераспределяют около 8 трлн рублей из зарезервированных средств в рамках общего объема расходов бюджета. Эти поправки направлены на укрепление обороны и безопасности страны, включая реализацию специальной военной операции, финансирование национальных проектов, увеличение ассигнований на образование и науку, поддержку отдельных секторов экономики, развитие социальных и технологических инициатив, а также помощь регионам.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бюджет России в свое время немного превышал бюджет Нью-Йорка, однако за последние 20 лет российская экономика сумела сделать гигантский рывок и заняла 4-5 место в мире по ВВП.

Ранее в Минфине назвали долю ненефтегазовых доходов в бюджете России.