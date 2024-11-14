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Инновационные научно-технологические центры России представят свои достижения в Москве

Объем внутренних сделок между резидентами ИНТЦ превысил 200 млн рублей

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Порядка 27% резидентов инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ) находятся в поиске финансирования или уже привлекали инвестиции. Подобными оценками итогов первых семи лет работы ИНТЦ поделился гендиректор партнера и оператора научно-технологической деятельности шести действующих ИНТЦ «Акселератора возможностей» Максим Вожагов на пресс-конференции «7 лет ИНТЦ: предварительные итоги проекта Минэкономразвития».

Он уточнил, что запрос отечественных предпринимателей на привлечение инвестиций и нетворкинг остается на высоком уровне. По его словам, общий объем внутренних сделок между резидентами ИНТЦ превысил 200 млн рублей и продолжает увеличиваться.

«Необходимость собраться, проанализировать успехи, боли и, что еще важнее, найти долгосрочных партнеров и кадры — новый шаг к развитию инновационной экономики России. Мы захотели стать драйвером отраслевого нетворкинга и решили создать кросс-форматный форум, который поможет активизировать диалог государства и бизнеса, работодателей и перспективных кандидатов», - отметил эксперт.

Вожагов считает, что количество уже подтвердившихся партнеров и кейсодержателей дает всей команде уверенность в том, что делается благое дело для страны и развития предпринимательских инициатив.

Первый всероссийский форум инновационных научно-технологических центров «ФИЦ-2024» пройдет 3-4 декабря в Москве. На площадке кластера «Ломоносов» состоится выставка tech-компаний, ярмарка IT-вакансий и большая деловая программа. Форум объединит представителей госструктур, крупный и средний научно-технологический бизнес, а также лидеров студенческих научных разработок и ведущих молодых специалистов разных областей.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет соревнование отечественных IT-профессионалов. Общий призовой фонд чемпионата, за который будут соревноваться более 4 тыс. участников, составит 6 млн рублей. Кейсы для соревнования, состоящего из хакатона и идеатона, представят 40 компаний-партнеров мероприятия.

Организатором форума выступает компания «Акселератор возможностей». Информационными партнерами «ФИЦ-2024» выступят общественно-политические, деловые и IT-издания, в том числе «Газета.Ru».

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