Суд встал на сторону «Русхимальянса» в споре с немецким банком

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение в пользу «Русхимальянса» в споре с Deutsche Bank. Немецкому банку запрещено инициировать разбирательства в иностранных судах и международных арбитражах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на решение суда.

«Русхимальянс» летом 2023 года подал иск на €238,1 млн выплаты по банковской гарантии, а также потребовал неустойку за просрочку около €480 тыс.

Deutsche Bank выступал посредником в сделке по строительству газоперерабатывающего завода с немецкой компанией Linde. В марте 2022 года Linde прекратила деятельность в России, не выполнив обязательства по строительству.

В начале 2023 года российский оператор также подал иск на Linde, чьи активы в России на сумму более 35 млрд рублей были арестованы.

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