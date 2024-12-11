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Ливанец вернулся домой после 33 лет тюрьмы в Сирии

Гражданин Ливана смог вернуться домой после 33 лет, проведенных в тюрьмах Сирии

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Гражданин Ливана Сухайль Хамви смог вернуться домой после 33 лет, проведенных в тюрьмах Сирии. Об этом сообщает издание Middle East Monitor.

Хамви попал в тюрьму во время сирийского присутствия в Ливане из-за ложного обвинения в том, что он являлся членом Ливанской христианской партии и боевиком «Ливанских сил». В публикации говорится, что в первые 20 лет срока никто ему не сообщал о причине его заключения, при этом он регулярно подвергался пыткам.

Мужчину выпустили из тюрьмы после того, как «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) взяла власть в свои руки и открыла в Сирии тюрьмы и изоляторы.

Жена освобожденного, 64-летняя Жозефина Аль-Хомси, рассказала изданию, что сирийские солдаты 33 года назад пришли в дом и забрали мужа «на некоторое время».

«Мы ничего о нем не знали в течение 11 лет. После того, как мне удалось его найти, я смогла навестить в сирийских тюрьмах», — поделилась она.

Хамви признался, что семья стала его мотивацией выжить, а между пытками он старался поддерживать форму и писать стихи, чтобы не сойти с ума.

До этого политолог-востоковед, специалист по Ближнему Востоку, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в интервью Tsargrad.tv рассказал, что террористов среди заключенных, которых вооруженная оппозиция выпустила из тюрем во время государственного переворота в Сирии, оказалось меньшинство.

Ранее сирийские боевики сожгли гроб отца Асада.

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