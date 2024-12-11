Задержание инвестора «Химок» может быть связано с расследованием коррупции в РПЛ

Задержание поддерживающего подмосковные «Химки» бизнесмена Туфана Садыгова может быть связано с матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов», расследование которого было инициировано губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Об этом пишет «Матч ТВ».

Указанный поединок состоялся 24 апреля 2022 года. Ранее Федорищев, который заявил о коррупционных схемах в российском футболе, направил письмо в РПЛ с просьбой пояснить, как лига борется с коррупцией, в частности, упомянув данную встречу. Поединок закончился победой подмосковной команды со счетом 4:1.

Также причинами для задержания Садыгова послужили вопросы по реализации государственных контрактов, а также неуплаченные налоги и задержки по заработной плате сотрудникам.

По информации Telegram-канала Baza, Садыгов был задержан еще в ноябре 2024 года, на него было возбуждено дело по статье 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». При этом источник утверждает, что Садыгов был отправлен под домашний арест, хотя следствие просило заключить его под стражу.

«Химки» выступают в Российской премьер-лиге (РПЛ) и после 18-ти туров национального первенства идут в зоне стыковых матчей на 13-й позиции. В активе подмосковной команды 16 очков и всего три победы.

Ранее стало известно, что в «Динамо» ищут замену футболисту, который хочет уйти из-за СВО.