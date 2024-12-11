Сын Щербакова рассказал, когда актера выпишут из больницы

Народный артист России Борис Щербаков пробудет в больнице до Нового года. О том, когда 75-летнего актера выпишут, рассказал aif.ru его сын Василий.

«Врачи говорят, что все будет хорошо. Пока неизвестно, сколько он будет находиться в больнице, но до Нового года, наверное», — уточнил Василий Щербаков.

5 декабря СМИ сообщили, что Щербаков был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде. Скорую помощь актеру вызвала его жена, актриса Татьяна Бронзова.

Позднее близкие артиста уточнили, что Щербаков попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета, ушибами и отеками мягких тканей. Сын актера Василий Щербаков рассказывал «Газете.Ru», что в состоянии отца «все поправимо».

Накануне Щербаков пожаловался на сильные боли после операции на лице.

К 75-летию Бориса Щербакова «Газета.Ru» рассказала о его лучших кинопроектах и личной жизни.