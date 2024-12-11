Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футболист «Краснодара» признался в любви одноклубнику

Футболист «Краснодара» Олусегун: мы все очень любим Кордобу

close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Фланговый полузащитник «Краснодара» из Нигерии Олакунле Олусегун рассказал об отношении команды к своему ведущему нападающему Джону Кордобе.

«Кордоба — один из лучших игроков в «Краснодаре». Он очень важен для нас. Поэтому понятное дело, что все были очень рады тому, что недавно он продлил контракт с клубом. Мы все очень любим Джона и рады, что он остаётся в команде», — рассказал Олусегун Legalbet.

Джон Кордоба отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами в 14-ти встречах Российской премьер-лиги в текущем сезоне. В прошлом чемпионате он стал лучшим бомбардиром с 15 голами в 27 играх. 5 ноября было объявлено о продлении контракта между «быками» и 31-летним колумбийским форвардом до лета 2027 года.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги, набрав 39 очков в 18 играх и опережая действующего чемпиона санкт-петербургский «Зенит» по дополнительным показателям.

Ранее был назван лучший молодой игрок РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами