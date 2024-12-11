Футболист «Краснодара» признался в любви одноклубнику

Фланговый полузащитник «Краснодара» из Нигерии Олакунле Олусегун рассказал об отношении команды к своему ведущему нападающему Джону Кордобе.

«Кордоба — один из лучших игроков в «Краснодаре». Он очень важен для нас. Поэтому понятное дело, что все были очень рады тому, что недавно он продлил контракт с клубом. Мы все очень любим Джона и рады, что он остаётся в команде», — рассказал Олусегун Legalbet.

Джон Кордоба отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами в 14-ти встречах Российской премьер-лиги в текущем сезоне. В прошлом чемпионате он стал лучшим бомбардиром с 15 голами в 27 играх. 5 ноября было объявлено о продлении контракта между «быками» и 31-летним колумбийским форвардом до лета 2027 года.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги, набрав 39 очков в 18 играх и опережая действующего чемпиона санкт-петербургский «Зенит» по дополнительным показателям.

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