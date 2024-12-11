Расследование об эпидемии телефонного мошенничества покажут онлайн

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря состоится премьера четырехсерийного журналистского расследования об эпидемии телефонного мошенничества в России «На крючке: когда звонит мошенник». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба платформы.

Экспертами в документальном сериале выступят заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и директор Департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Авторы сериала лично пообщались со злоумышленниками, узнали о самых изощренных мошеннических схемах и попросили ведущих экспертов в области кибербезопасности дать реальные рабочие советы ― как избежать неприятностей или даже поймать на крючок самих мошенников.

Повествование режиссеры Магомед Гаджиев и Максим Скрябин ведут и со стороны жертв преступлений, и от лица злоумышленников. Они показывают, как мошенникам удается обмануть даже образованных молодых людей, и внедряются в колл-центр, где подробно расспрашивают 23-летнюю мошенницу Вику.

«Общаясь с девушкой, авторы изучают не только изобретательные схемы, но и знакомятся со специфическим жаргоном: читают по «скрипту», отправляют перевод «дропу» и разводят «мамонтов», — говорится в анонсе проекта.

Из сериала «На крючке» можно будет узнать, кто борется с мошенниками, как преступники добывают телефонные базы, какую роль играют в мошеннических схемах коррумпированные силовики и дипфейки и почему мошенники не только обкрадывают жертв, но и толкают их на тяжелейшие уголовные преступления.

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