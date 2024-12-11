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В Ленобласти пенсионер бросался с ножом на прохожих и угрожал полицейским

«Фонтанка»: в Ленобласти пенсионер напал с ножом на полицейских

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Global Look Press

В Лужском районе Ленобласти пенсионера с ножом удалось задержать под угрозой применения табельного оружия. Об этом сообщает «Фонтанка».

В правоохранительные органы обратились жители деревни Тозырево, они сообщили, что по улицам разгуливает мужчина, вооруженный ножом и пугает прохожих. Прибывшие на вызов полицейские пытались успокоить дебошира, но завидев стражей порядка, он стал вести себя агрессивно и набросился на одного из сотрудников с ножом.

73-летний пенсионер сдался только после угрозы применить табельное оружие. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ленобласти мужчина устроил стрельбу и напал на полицейского с системным блоком. В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям о хулиганстве и нападении на полицейского. На данный момент фигурант находится под арестом.

Ранее укусившая полицейского россиянка призналась, что не помнит своих выходок.

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