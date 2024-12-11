Россиянин украл у коммунальщиков забор и сдал на металлолом

Житель Самары стал фигурантом уголовного дела, украв металлические ограждения у коммунальщиков, которые ремонтировали водовод. Об этом сообщает «63.ru».

Инцидент произошел в конце ноября. Рабочие подрядной организации занимались ремонтом водопроводных сетей и огородили участок металлическим ограждением. После окончания работы коммунальщики сложили ограждения, стойки к ним и дорожные знаки на обочине.

Вечером работники дежурной смены, которые должны были забрать инвентарь, не нашли 14 металлических стоек. Руководство подрядной организации обратилось в правоохранительные органы. Спустя несколько часов распиленные части ограждения нашли в пункте приема металлолома.

Личность вора удалось установить, за сданные стойки он получил 800 рублей. Причиненный ущерб компания оценила в 56 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ростове-на-Дону грабители разобрали часть кирпичной стены и вынесли сейф с 2,3 млн рублей