Знаменитый тренер высказался о конкуренции вратарей в «Локомотиве»

Знаменитый в прошлом отечественный голкипер, а также бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о конкуренции в столичном «Локомотиве» между Ильей Лантратовым и Антоном Митрюшкиным.

«Как я и предполагал, Лантратов становится хорошим вратарем. Пока не без ошибок, но это нормально. Под конец года он допускал ошибки, но сезон для него удачный. Где-то груз ответственности давит, нюансы бывают. Но во всех командах первый номер должен оставаться первым, даже несмотря на ошибки. Вратарь имеет право на это. Если думать, что при ошибке тебя посадят на лавку, то ты обязательно ошибёшься. Это закон», — рассказал Чанов Legalbet.

Специалист заявил, что нам неизвестно, почему в последнем туре перед зимней паузы ворота «Локо» защищал Митрюшкин. Он предположил, что речь могла идти о каком-то повреждении у Лантратова, либо главный тренер «железнодорожников» Михаил Галактионов решил «передернуть голкиперов», что также является нормальной практикой. Чанов напомнил, что 17-летний Игорь Акинфеев в год дебюта в профессиональном футболе проводил по три-четыре матча за ЦСКА, после чего отдыхал, чтобы постепенно привыкать к нагрузкам.

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