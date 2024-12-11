Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ПВО и РЭБ остановили атаку семи дронов на Севастополь

Развожаев заявил, что силы ПВО и РЭБ остановили атаку семи дронов на Севастополь

close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) остановили атаку семи дронов на Севастополь. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Развожаев.

Пять дронов были перехвачены ракетам в воздухе, еще два — подавлены.

«Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове», — прокомментировал ситуацию Развожаев.

Перед этим Развожаев сообщал, что в районе Балаклавы и Инкермана были сбиты две воздушные цели.

Днем 11 декабря над Черным морем вблизи Крымского полуострова также были сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ впервые попытались атаковать Крымский мост новейшими польскими БЭК «Гавия».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами