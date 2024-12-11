ПВО и РЭБ остановили атаку семи дронов на Севастополь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) остановили атаку семи дронов на Севастополь. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Развожаев.

Пять дронов были перехвачены ракетам в воздухе, еще два — подавлены.

«Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове», — прокомментировал ситуацию Развожаев.

Перед этим Развожаев сообщал, что в районе Балаклавы и Инкермана были сбиты две воздушные цели.

Днем 11 декабря над Черным морем вблизи Крымского полуострова также были сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ впервые попытались атаковать Крымский мост новейшими польскими БЭК «Гавия».