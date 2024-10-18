Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько Россия вложила в американский госдолг

Россия в августе сохранила объем вложений в госбумаги США на уровне $24 млн

close
Reuters

Россия по итогам августа оставила вложения в гособлигации США на уровне $24 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные американского минфина.

При этом объем вложений в долгосрочные бумаги сократился до $21 млн по сравнению с июльскими $22 млн. Вложения РФ в краткосрочные госбонды выросли до $3 млн с $2 млн месяцем ранее.

С января по июнь объем российских вложений в американский долг держался выше отметки в $40 млн. Так, в июне показатель составил $44 млн, в мае — $45 млн, в апреле — $46 млн, в марте — $47 млн, в феврале — $47 млн, в январе — $43 млн.

Крупнейшим держателем государственных облигаций США остается Япония. В августе ей принадлежало бумаг на $1,13 трлн. Следом идет Китай с вложениями в размере $774,6 млрд. Тройку замыкает Великобритания с $743,9 млрд.

Госдолг Соединенных Штатов на начало октября составлял рекордных $35,67 трлн.

Ранее глобальный долг приблизился к 100% мирового ВВП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами