Стало известно, сколько Россия вложила в американский госдолг

Россия по итогам августа оставила вложения в гособлигации США на уровне $24 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные американского минфина.

При этом объем вложений в долгосрочные бумаги сократился до $21 млн по сравнению с июльскими $22 млн. Вложения РФ в краткосрочные госбонды выросли до $3 млн с $2 млн месяцем ранее.

С января по июнь объем российских вложений в американский долг держался выше отметки в $40 млн. Так, в июне показатель составил $44 млн, в мае — $45 млн, в апреле — $46 млн, в марте — $47 млн, в феврале — $47 млн, в январе — $43 млн.

Крупнейшим держателем государственных облигаций США остается Япония. В августе ей принадлежало бумаг на $1,13 трлн. Следом идет Китай с вложениями в размере $774,6 млрд. Тройку замыкает Великобритания с $743,9 млрд.

Госдолг Соединенных Штатов на начало октября составлял рекордных $35,67 трлн.

Ранее глобальный долг приблизился к 100% мирового ВВП.