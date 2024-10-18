Названы города с самыми дешевыми квадратными метрами в новостройках

В сентябре Самара стала лидером среди городов-миллионников по доступности квадратных метров жилья на первичном рынке. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании Яндекс Недвижимость.

Медианная цена квадратного метра студий в Самаре составила 122 тыс. рублей, в Перми – 149 тыс. рублей, а в Уфе – 150 тыс. рублей. В однокомнатных квартирах квадратный метр стоит 113 тыс. рублей в Самаре, 124 тыс. рублей в Воронеже и 131 тыс. рублей в Уфе.

Двухкомнатные квартиры в Самаре обойдутся в 110 тыс. рублей за кв. м, в Воронеже – в 125 тыс. рублей, в Краснодаре – в 129 тыс. рублей за квадратный метр. В «трешках» минимальная стоимость «квадрата» в Самаре составила 107 тыс. рублей, в Воронеже – 111 тыс. рублей, а в Перми – 133 тыс. рублей.

Москва, Санкт-Петербург и Казань занимают верхние строчки рейтинга по стоимости квадратного метра. В столице цена на квадратный метр в студиях достигла 380 тыс. рублей, в Казани – 267 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – 245 тыс. рублей. Медианная стоимость «квадрата» в однокомнатных квартирах в Москве – 389 тыс. рублей, в Петербурге – 258 тыс. рублей, а в Казани – 247 тыс. рублей.

Самые дорогие двухкомнатные квартиры в Москве – 356 тыс. рублей за квадратный метр, в Санкт-Петербурге – 296 тыс. рублей, в Казани – 209 тыс. рублей. «Трешки» в Москве оцениваются в 379 тыс. рублей за кв. м, в Санкт-Петербурге – в 279 тыс. рублей, а в Казани – в 193 тыс. рублей.

Исследование проводилось в октябре.

Ранее сообщалось, что половина владельцев премиум-жилья в России хотят в доме дворецкого.