Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокурор завершил представлять доказательства по делу Хачатуряна о насилии над дочерьми

Прокурор завершил представлять доказательства по делу Хачатуряна и его дочерей

close
mikhail.ierusalimsky/Одноклассники

Сторона обвинения завершила представление доказательств обвинения по делу Михаила Хачатуряна, которому вменили сексуальное насилие, изготовление порнографических материалов и причинение тяжкого вреда здоровью собственных дочерей — Крестины, Ангелины и Марии. Об этом в интервью РИА Новости сообщил адвокат Алексей Паршин.

31 марта 2023 года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении Хачатуряна и направила для рассмотрения по существу в Бутырский суд Москвы уголовное дело. К слушанию дела суд приступил в апреле прошлого года, заседания проходят в закрытом режиме.

Паршин уточнил, что сторона обвинения перешла к доказательствам защиты. По словам адвоката, в суд уже пришло несколько свидетелей защиты.

Уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна было возбуждено в 2021 году. Ему вменяется незаконное изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам, насильственные действия сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Ранее актера из «Полового воспитания» признали виновным в 26 секс-преступлениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами