Прокурор завершил представлять доказательства по делу Хачатуряна о насилии над дочерьми

Сторона обвинения завершила представление доказательств обвинения по делу Михаила Хачатуряна, которому вменили сексуальное насилие, изготовление порнографических материалов и причинение тяжкого вреда здоровью собственных дочерей — Крестины, Ангелины и Марии. Об этом в интервью РИА Новости сообщил адвокат Алексей Паршин.

31 марта 2023 года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении Хачатуряна и направила для рассмотрения по существу в Бутырский суд Москвы уголовное дело. К слушанию дела суд приступил в апреле прошлого года, заседания проходят в закрытом режиме.

Паршин уточнил, что сторона обвинения перешла к доказательствам защиты. По словам адвоката, в суд уже пришло несколько свидетелей защиты.

Уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна было возбуждено в 2021 году. Ему вменяется незаконное изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам, насильственные действия сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Ранее актера из «Полового воспитания» признали виновным в 26 секс-преступлениях.