Нефтяной конкурент России ограничит экспорт топлива

Казахстан на полгода ограничит экспорт сжиженного нефтяного газа. Об этом со ссылкой на представителей ведомства сообщает ТАСС.

Министерство энергетики республики планирует ввести запрет на вывоз этого вида топлива автомобильным и железнодорожным транспортом с 14 ноября. Мера не коснется газа, произведенного из сырья Карачаганакского месторождения, контрактов, утвержденных президентом страны, и транзитных перевозок.

«Дефицит сжиженного газа в Казахстане составляет порядка 20-25% из-за увеличения числа машин с газовым двигателем. С 2022 по 2023 год количество таких автомобилей выросло на 18% благодаря более низким ценам на этот вид топлива», — пояснил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

Глава ведомства также отметил, что в 2024 году республика не будет резервировать бензин в России. Ранее Казахстан ежегодно создавал запас в 50-70 тыс. тонн топлива на случай дефицита.

Тем временем в стране планируют построить новый газопровод параллельно существующему Бейнеу — Бозой — Шымкент. Проект стоимостью $3-6 млн призван расширить экспортные возможности для поставок газа в Китай. Строительство займет не менее двух лет, а добыча увеличится на 3,5-5 млрд кубометров.

Ранее эксперты оценили перспективы поставок российского газа в КНР.